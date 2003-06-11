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    Окон Эссиен - статистика

    Имя Окон
    Отчество Фло
    Фамилия Эссиен
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 декабря 1981 (41 год)
    Рост 186
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.06.2003 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:2 Спартак (Москва)
    11.06.2003 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Спартак (Москва)
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