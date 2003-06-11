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Локомотив - Спартак

11.06.2003, Среда, 00:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 12 тур Локомотив - Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 8 5 56:32 +24 59
2. Зенит 30 16 8 6 48:32 +16 56
3. Рубин 30 15 8 7 44:29 +15 53
4. Локомотив 30 15 7 8 54:33 +21 52
5. Шинник 30 12 11 7 43:34 +9 47
6. Динамо М 30 12 10 8 42:29 +13 46
7. Сатурн 30 12 9 9 40:37 +3 45
8. Торпедо М 30 11 10 9 42:38 +4 43
9. Крылья Советов 30 11 9 10 38:33 +5 42
10. Спартак М 30 10 6 14 38:48 -10 36
11. Ростов 30 8 10 12 30:42 -12 34
12. Ротор 30 9 5 16 33:44 -11 32
13. Алания 30 9 4 17 23:43 -20 31
14. Москва 30 8 5 17 25:39 -14 29
15. Уралан 30 6 10 14 23:47 -24 28
16. Черноморец Нв 30 6 6 18 30:49 -19 24
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