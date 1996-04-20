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    Георгий Ладария - статистика

    Имя Георгий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ладария
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 сентября 1979 (43 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.04.1996 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 4:0 Черноморец (Новороссийск)
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