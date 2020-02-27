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Даме Н'Дойе
Статистика
Даме Н'Дойе - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1985 (41), Тиес
#14 | Нападающий
186 см | 81 кг
Сенегал | Франция
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Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
3
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Селтик
1 : 3
27.02.2020
Копенгаген
1' - 90'
88'
Лига Европы, 1/16 финала
Копенгаген
1 : 1
20.02.2020
Селтик
1' - 90'
52'
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
1' - 90'
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