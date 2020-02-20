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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Селтик
Копенгаген - Селтик: обзор матча 20 февраля 2020
Копенгаген
20.02.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Селтик
52'
Д. Н'Дойе
14'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Селтик
Замена
С. Папаяннопулос
️️️️
Р. Сигурдссон
86'
84'
Замена
Й. Шимунович
️️️️
Ж. Фримпонг
83'
Желтая карточка
Н. Биттон
Пенальти не реализован!
Й. Стаге
79'
78'
Желтая карточка
Р. Кристи
73'
Замена
Н. Биттон
️️️️
С. Браун
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Овьедо
73'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
М. Сантос
73'
68'
Желтая карточка
С. Браун
60'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
О. Нтчам
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
52'
Желтая карточка
Б. Овьедо
49'
14'
ГОЛ! 0:1!
О. Эдуард
Пас отдал
К. МакГрегор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
4-2-1-3
1
Юнссон
16
Овьедо
6
Сигурдссон
25
Нельссон
2
Варела
6
Зека
6
Стаге
16
Бьель
27
Сантос
14
Н'Дойе
8
Фалк-Йенсен
3-4-2-1
17
Форстер
30
Фримпонг
6
Жульен
20
Айер
42
МакГрегор
17
Хайес
10
Нтчам
8
Браун
49
Форрест
10
Кристи
29
Эдуард
27
Сантос
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
27
Сантос
6
Сигурдссон
4
Папаяннопулос
4
Папаяннопулос
6
Сигурдссон
16
Овьедо
29
Кауфманн
29
Кауфманн
16
Овьедо
10
Нтчам
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
10
Нтчам
30
Фримпонг
55
Шимунович
55
Шимунович
30
Фримпонг
8
Браун
55
Биттон
55
Биттон
8
Браун
Остались в запасе
Копенгаген
Селтик
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
7
Том Рогич
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Копенгаген - Селтик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Паркен
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