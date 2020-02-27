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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Копенгаген
Селтик - Копенгаген: обзор матча 27 февраля 2020
Селтик
27.02.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Копенгаген
82'
О. Эдуард (П)
51'
М. Сантос
85'
П. Бьель
88'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Копенгаген
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. Н'Дойе
88'
Замена
М. Дарами
️️️️
М. Сантос
86'
Замена
А. Бьелланд
️️️️
П. Бьель
85'
ГОЛ! 1:2!
П. Бьель
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
82'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Эдуард
82'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Эльюнусси
70'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Сантос
45'
Замена
М. Сантос
️️️️
М. Кауфманн
Желтая карточка
К. Айер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Николай Томсен
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-2-3-1
17
Форстер
32
Тэйлор
6
Жульен
55
Шимунович
20
Айер
8
Браун
42
МакГрегор
10
Эльюнусси
7
Рогич
49
Форрест
29
Эдуард
4-3-1-2
1
Юнссон
2
Варела
25
Нельссон
6
Сигурдссон
19
Бенгтссон
6
Стаге
6
Зека
8
Фалк-Йенсен
16
Бьель
14
Н'Дойе
29
Кауфманн
10
Эльюнусси
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
Эльюнусси
Сантос
9
Дарами
9
Дарами
Сантос
16
Бьель
6
Бьелланд
6
Бьелланд
16
Бьель
29
Кауфманн
27
Сантос
27
Сантос
29
Кауфманн
Остались в запасе
Селтик
Копенгаген
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
19
Скотт Бэйн
ВР
55
Нир Биттон
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Остались в запасе
1
Стен Грютебуст
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Николай Томсен
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Селтик - Копенгаген
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Селтик Парк
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