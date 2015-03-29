Виталий Трубило - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Трубило
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Трубило
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сокол
|12
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|24.05.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:3
|Сокол (Саратов)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|10.05.2015
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|03.05.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.04.2015
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Сокол (Саратов)
|19.04.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|12.04.2015
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Сокол (Саратов)
|05.04.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:2
|Сибирь (Новосибирск)
|29.03.2015
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|22.03.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Тосно (Тосно)
|18.03.2015
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Сокол (Саратов)
|14.03.2015
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)