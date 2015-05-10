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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Сокол
Волгарь - Сокол: обзор матча 10 мая 2015
Волгарь
10.05.2015, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
82'
Д. Иванов
42'
А. Дегтярев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Сокол
90'
+2
Желтая карточка
А. Дегтярев
90'
Желтая карточка
А. Серасхов
87'
Желтая карточка
А. Федоров
ГОЛ! 1:1!
Д. Иванов
82'
Желтая карточка
Д. Иванов
70'
67'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
Замена
Т. Букия
️️️️
Х. Байрамян
63'
Замена
Д. Кириленко
️️️️
С. Веркашанский
63'
59'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Бояров
Замена
С. Мурихин
️️️️
А. Коломийченко
59'
Желтая карточка
С. Веркашанский
51'
42'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Дегтярев
Желтая карточка
С. Терехов
41'
Желтая карточка
Б. Петрович
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
19
Игорь Бояров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
13
Иванов
2
Жиров
7
Зураев
15
Коломийченко
33
Кренделев
11
Петрович
9
Веркашанский
19
Байрамян
13
Алхазов
3-3-1-3
16
Федоров
2
Серасхов
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
66
Дутов
24
Трубило
88
Маркелов
24
Коротаев
11
Дегтярев
19
Бояров
9
Веркашанский
33
Кириленко
33
Кириленко
9
Веркашанский
19
Байрамян
10
Букия
10
Букия
19
Байрамян
15
Коломийченко
33
Мурихин
33
Мурихин
15
Коломийченко
19
Бояров
2
Хубаев
2
Хубаев
19
Бояров
24
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
24
Коротаев
Остались в запасе
Волгарь
Сокол
2
Аслан Догузов
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
2
Аслан Догузов
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Волгарь - Сокол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
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2 : 0
08.11.2026
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24.10.2026
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Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
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