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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Сокол
Томь - Сокол: обзор матча 18 марта 2015
Томь
18.03.2015, среда, 13:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
57'
К. Погребняк
90+4'
Е. Башкиров
39'
К. Муллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Сокол
ГОЛ! 2:1!
Е. Башкиров
90'
+4
Замена
А. Саная
️️️️
П. Немов
85'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Черевко
76'
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Баженов
71'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
П. Нехайчик
60'
ГОЛ! 1:1!
К. Погребняк
57'
51'
Замена
А. Столяренко
️️️️
И. Бояров
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Желтая карточка
А. Черевко
30'
27'
Желтая карточка
А. Дутов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Петр Немов
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Сокол
16
Михаил Барановский
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Томь
40
Младен Божович
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
1-2-4-3
1
Солосин
43
Терентьев
44
Башкиров
5
Немов
33
Нехайчик
2
Димидко
34
Сабитов
32
Баженов
9
Погребняк
72
Голышев
26
Черевко
4-1-1-1-3
16
Барановский
27
Молодцов
8
Колодин
29
Горбатюк
24
Трубило
66
Дутов
36
Яковлев
88
Маркелов
11
Дегтярев
9
Муллин
19
Бояров
26
Черевко
11
Темников
11
Темников
26
Черевко
33
Нехайчик
18
Бурмистров
18
Бурмистров
33
Нехайчик
5
Немов
32
Саная
32
Саная
5
Немов
32
Баженов
39
Михалев
39
Михалев
32
Баженов
19
Бояров
2
Серасхов
2
Серасхов
19
Бояров
19
Бояров
20
Столяренко
20
Столяренко
19
Бояров
Остались в запасе
Томь
Сокол
23
Алексей Каюков
ЦП
40
Младен Божович
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
23
Алексей Каюков
ЦП
40
Младен Божович
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
28
Владислав Габовс
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Томь - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Сокол
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Герман Кравченко
(Псков)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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