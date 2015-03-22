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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Тосно
Сокол - Тосно: обзор матча 22 марта 2015
Сокол
22.03.2015, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
37'
А. Горбатюк
17'
М. Астафьев
47'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Тосно
90'
+2
Замена
А. Цховребов
️️️️
М. Астафьев
90'
Замена
М. Султонов
️️️️
Б. Хадарцев
80'
Замена
В. Романенко
️️️️
С. Прокофьев
78'
Замена
А. Бочков
️️️️
А. Пазин
67'
Желтая карточка
С. Причиненко
Замена
Д. Хубаев
️️️️
И. Бояров
67'
Замена
А. Серасхов
️️️️
А. Молодцов
64'
Замена
А. Оганесян
️️️️
И. Маркелов
56'
47'
Желтая карточка
С. Прокофьев
47'
ГОЛ! 1:2!
С. Прокофьев
ГОЛ! 1:1!
А. Горбатюк
37'
Желтая карточка
А. Дутов
34'
32'
Желтая карточка
А. Пазин
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
24
Виталий Трубило
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
36
Андрей Яковлев
ПП
19
Игорь Бояров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Сокол
35
Максим Киселев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Федоров
24
Трубило
8
Колодин
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
36
Яковлев
88
Маркелов
9
Муллин
11
Дегтярев
19
Бояров
3-2-3-1-1
42
Нарубин
5
Ковальчик
25
Смирнов
3
Зайцев
15
Фатуллаев
11
Пазин
4
Астафьев
3
Тетрашвили
23
Причиненко
10
Хадарцев
11
Прокофьев
27
Молодцов
2
Серасхов
2
Серасхов
27
Молодцов
19
Бояров
2
Хубаев
2
Хубаев
19
Бояров
88
Маркелов
28
Оганесян
28
Оганесян
88
Маркелов
10
Хадарцев
28
Султонов
28
Султонов
10
Хадарцев
11
Прокофьев
77
Романенко
77
Романенко
11
Прокофьев
4
Астафьев
46
Цховребов
46
Цховребов
4
Астафьев
11
Пазин
25
Бочков
25
Бочков
11
Пазин
Остались в запасе
Сокол
Тосно
35
Максим Киселев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
77
Нукри Ревишвили
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
28
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Сокол - Тосно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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