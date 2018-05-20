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Шейк Диабате
Статистика
Шейк Диабате - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 1988 (38), Бамако
#14 | Нападающий
194 см | 89 кг
Мали
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Кубок Африканских Наций 2013
Лига Европы 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Лига Европы 2012/2013
Франция. Кубок 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беневенто
7
7
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
20.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 0
12.05.2018
Дженоа
1' - 90'
87'
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
2 : 0
06.05.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
0 : 1
21.04.2018
Беневенто
Был в запасе
75'
80'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
0 : 3
18.04.2018
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
2 : 2
15.04.2018
Беневенто
1' - 90'
22, 72'
Италия. Серия А, 31 тур
Беневенто
2 : 4
07.04.2018
Ювентус
1' - 90'
24, 51'
Италия. Серия А, 27 тур
Беневенто
3 : 0
04.04.2018
Верона
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
1 : 2
18.03.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 0
11.03.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Интер
2 : 0
24.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Беневенто
3 : 2
18.02.2018
Кротоне
Был в запасе
89'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
5 : 2
11.02.2018
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0 : 2
04.02.2018
Наполи
Был в запасе
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