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    Гои-Би Сирьяк - статистика

    Нападающий
    Имя Гои-Би
    Фамилия Сирьяк
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Далоа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 августа 1990 (32 года)
    Рост 174
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Фулхэм (Лондон)
    13.05.2017 87' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Рединг (Рединг)
    07.05.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:2 Фулхэм (Лондон)
    29.04.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    22.04.2017 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:4 Фулхэм (Лондон)
    17.04.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 3:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    14.04.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:3 Фулхэм (Лондон)
    08.04.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 3:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.04.2017 83' -90' Дерби Каунти (Дерби) 4:2 Фулхэм (Лондон)
    01.04.2017 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    18.03.2017 45' -90' Фулхэм (Лондон) 1:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.03.2017 86' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
    86'
    07.03.2017 75' -90' Фулхэм (Лондон) 1:1 Лидс (Лидс)
    04.03.2017 84' -90' Фулхэм (Лондон) 3:1 Престон (Престон)
    25.02.2017 65' -90' Кардифф (Кардифф) 2:2 Фулхэм (Лондон)
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