|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Фулхэм (Лондон)
|13.05.2017
|87' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:2
|Фулхэм (Лондон)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|22.04.2017
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:4
|Фулхэм (Лондон)
|17.04.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|14.04.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.04.2017
|83' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:2
|Фулхэм (Лондон)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|18.03.2017
|45' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.03.2017
|86' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|86'
|07.03.2017
|75' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|04.03.2017
|84' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Престон (Престон)
|25.02.2017
|65' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:2
|Фулхэм (Лондон)