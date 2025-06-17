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Леонардо Бонуччи
Новости
Леонардо Бонуччи - новости
Завершил карьеру
1 мая 1987 (39), Витербо
#19 | Защитник
190 см | 82 кг
Италия
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Видео
Бартон двумя словами отреагировал на жесткий подкат Бонуччи против девушки
2025.06.17 14:14
1
Видео
Жесткий подкат Бонуччи против девушки в благотворительном матче
2025.06.16 13:53
3
Завершивший летом карьеру Бонуччи стал тренером
2024.10.22 18:48
Фото
Кьеллини, Бонуччи, Барцальи передвигались на свадьбе Буффона в соответствии со своей расстановкой на поле
2024.10.02 17:11
Бонуччи назвал молодого игрока, за которым будущее футбола
2024.06.21 09:41
Фото
36-летний Бонуччи подписал контракт с новым клубом
2024.01.11 22:09
1
Фабрицио Романо сообщил, где продолжит карьеру Бонуччи
2024.01.09 22:54
В «Роме» приняли решение по трансферу Бонуччи
2023.12.28 22:51
36-летний Бонуччи близок к возвращению в Италию
2023.12.24 00:09
«Унион» после прихода Бонуччи проиграл все матчи
2023.10.25 13:58
1
Пост
В Италии новый ужас: игроки Серии А и сборной подозреваются в ставках. Информатор – скандалист, который шантажировал Берлускони
2023.10.19 12:46
2
Бонуччи может быть дисквалифицирован на 6 месяцев по делу о ставках
2023.10.17 15:43
1
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
2023.10.14 10:30
3
Бундеслига. «Боруссия» Д переиграла другого участника ЛЧ «Унион» (4:2), Бонуччи забил
2023.10.07 18:34
Бонуччи заявил, что может уйти из футбола в конце сезона
2023.09.29 09:57
«Меня унизили»: Бонуччи раскрыл подробности скандального ухода из «Ювентуса»
2023.09.14 16:14
2
Фото
36-летний Бонуччи подписал контракт с клубом Бундеслиги
2023.09.01 12:29
36-летний Бонуччи близок к переходу в клуб из Бундеслиги
2023.08.31 16:59
У 36-летнего Бонуччи есть предложения от трех клубов: его выгнали из «Ювентуса»
2023.08.26 18:00
2
«Ювентус» отстранил еще двух игроков
2023.07.14 00:16
1
«Ювентус» исключил двух футболистов из состава и выставил их на трансфер
2023.07.13 22:54
3
«Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи – он провел в клубе 12 лет
2023.07.09 20:24
1
«Ньюкасл» заинтересован в капитане сборной Италии
2023.07.06 12:47
Бонуччи анонсировал завершение карьеры
2023.05.16 22:55
Капитан «Ювентуса» выбыл до конца сезона
2023.05.12 15:47
Бонуччи – 6-й футболист с 500 матчами за «Ювентус»
2023.05.11 23:11
Бонуччи, Рабьо, Дибалу и еще 13 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Ювентуса» с зарплатами
2023.01.25 13:45
1
Бонуччи – 7-й футболист, сыгравший за «Ювентус» 350 матчей в Серии А
2022.11.10 21:43
1
Бонуччи вышел на четвертое место по числу матчей за сборную Италии
2022.09.24 08:27
Бонуччи упрекнул де Лигта в отсутствии уважения к «Ювентусу»
2022.07.24 08:56
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