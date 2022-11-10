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    Бонуччи – 7-й футболист, сыгравший за «Ювентус» 350 матчей в Серии А

    Центральный защитник Леoнардо Бонуччи вышел в стартовом составе «Ювентуса» на игру 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

    Для него это 350-й матч в Серии А в составе туринской команды.

    35-летний футболист стал седьмым, кому покорился данный показатель.

    Ранее подобное удавалось Джанлуиджи Буффону, Алессандро Дель Пьеро, Джампьеро Бониперти, Джорджо Кьеллини, Гаэтано Ширеа и Джузеппе Фурино.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 21:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      ARSteven89 1 час назад

      Если бы не вояж в "Милан" на сезон, то мог уже все 380 сыграть.

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