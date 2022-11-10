Бонуччи – 7-й футболист, сыгравший за «Ювентус» 350 матчей в Серии А

Если бы не вояж в "Милан" на сезон, то мог уже все 380 сыграть.
Центральный защитник Леoнардо Бонуччи вышел в стартовом составе «Ювентуса» на игру 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны».
Для него это 350-й матч в Серии А в составе туринской команды.
35-летний футболист стал седьмым, кому покорился данный показатель.
Ранее подобное удавалось Джанлуиджи Буффону, Алессандро Дель Пьеро, Джампьеро Бониперти, Джорджо Кьеллини, Гаэтано Ширеа и Джузеппе Фурино.
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