Бонуччи – 7-й футболист, сыгравший за «Ювентус» 350 матчей в Серии А

Центральный защитник Леoнардо Бонуччи вышел в стартовом составе «Ювентуса» на игру 14-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Для него это 350-й матч в Серии А в составе туринской команды.

35-летний футболист стал седьмым, кому покорился данный показатель.

Ранее подобное удавалось Джанлуиджи Буффону, Алессандро Дель Пьеро, Джампьеро Бониперти, Джорджо Кьеллини, Гаэтано Ширеа и Джузеппе Фурино.

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