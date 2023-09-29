Бонуччи заявил, что может уйти из футбола в конце сезона

Защитник «Униона» ЛеонЛеонардо Бонуччи высказался о своем будущем.
- В июле Бонуччи исключили из состава «Ювентуса».
- 1 сентября 36-летний итальянец подписал контракт с «Унионом» по схеме «1+1».
«У меня было два варианта: «Лацио» и «Унион». В конце августа я выбрал берлинский клуб. Я посмотрел первые два матча «Униона» в Бундеслиге и был очень рад приехать сюда ради атмосферы, болельщиков, команды.
Я поговорил с тренером и решил принять предложение «Униона», чтобы провести, возможно, последний сезон. По окончании карьеры хочу стать тренером», – сказал Бонуччи.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.