Бонуччи назвал молодого игрока, за которым будущее футбола

Бывший защитник сборной Италии Лeoнардо Бонуччи высоко оценил талант форварда сборной Испании Ламина Ямаля.

«Если мы посмотрим, что он делает в его возрасте, мы можем сказать, что будущее футбола за Ямалем. Он молодой парень, которому нужно дать повзрослеть и ошибиться.

Да, у него выдающийся талант. Более того, я слышал заявления Фернандо Льоренте, когда он говорил, что Лионель Месси в 16 лет был не так хорош. Я не знаю, что сказать, потому что я лично его не знаю, но я думаю, что на него не следует оказывать такого давления. Лучше дать ему пространство для роста и достаточно места для ошибок.

Если все сложится, Испания, вероятно, будет в руках этой звезды в течение следующих пятнадцати или двадцати лет», – сказал Бонуччи.