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    Бонуччи назвал молодого игрока, за которым будущее футбола

    Бывший защитник сборной Италии Лeoнардо Бонуччи высоко оценил талант форварда сборной Испании Ламина Ямаля.

    «Если мы посмотрим, что он делает в его возрасте, мы можем сказать, что будущее футбола за Ямалем. Он молодой парень, которому нужно дать повзрослеть и ошибиться.

    Да, у него выдающийся талант. Более того, я слышал заявления Фернандо Льоренте, когда он говорил, что Лионель Месси в 16 лет был не так хорош. Я не знаю, что сказать, потому что я лично его не знаю, но я думаю, что на него не следует оказывать такого давления. Лучше дать ему пространство для роста и достаточно места для ошибок.

    Если все сложится, Испания, вероятно, будет в руках этой звезды в течение следующих пятнадцати или двадцати лет», – сказал Бонуччи.

    • 16-летний Ямаль стоит 90 миллионов евро.
    • В 8 матчах за Испанию у него 2 гола.
    • У Ямаля контракт с «Барселоной» до 2026 года.

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    Источник: Relevo

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