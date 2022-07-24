Бонуччи упрекнул де Лигта в отсутствии уважения к «Ювентусу»

Защитник «Ювентуса» Лeoнардо Бонуччи высказался насчет ухода партнера Матейса де Лигта в «Баварию».

«Желаю де Лигту всего лучшего, но он сказал некоторые неприятные вещи. Он меня понимает. Матейс ясно давал понять, что не хочет оставаться в «Ювентусе». Но основа всего – уважение к команде, в которой он провел три года, которая помогла ему вырасти, вложила в него деньги», – сказал Бонуччи.