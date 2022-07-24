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    Бонуччи упрекнул де Лигта в отсутствии уважения к «Ювентусу»

    Защитник «Ювентуса» Лeoнардо Бонуччи высказался насчет ухода партнера Матейса де Лигта в «Баварию».

    «Желаю де Лигту всего лучшего, но он сказал некоторые неприятные вещи. Он меня понимает. Матейс ясно давал понять, что не хочет оставаться в «Ювентусе». Но основа всего – уважение к команде, в которой он провел три года, которая помогла ему вырасти, вложила в него деньги», – сказал Бонуччи.

    • Контракт «Баварии» с 22-летним голландцем рассчитан до лета 2027 года.
    • Немецкий клуб заплатил «Ювентусу» 67+10 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 42 матчах.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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