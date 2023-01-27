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Иван Радованович
Статистика
Иван Радованович - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1988 (38), Белград
#16 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
10
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 2
27.01.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
8 : 2
15.01.2023
Салернитана
71' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Салернитана
1 : 1
08.01.2023
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Салернитана
1 : 2
04.01.2023
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Монца
3 : 0
13.11.2022
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
2 : 1
09.11.2022
Салернитана
59' - 90'
90'
Италия. Серия А, 13 тур
Салернитана
2 : 2
05.11.2022
Кремонезе
1' - 82'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 3
30.10.2022
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Салернитана
1 : 0
22.10.2022
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Салернитана
2 : 1
09.10.2022
Верона
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
5 : 0
02.10.2022
Салернитана
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 0
20.08.2022
Салернитана
1' - 46'
Италия. Серия А, 1 тур
Салернитана
0 : 1
14.08.2022
Рома
Был в запасе
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