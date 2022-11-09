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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Салернитана
Фиорентина - Салернитана: обзор матча 09 ноября 2022
Фиорентина
09.11.2022, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
Салернитана
15'
Д. Бонавентура
82'
Л. Йович
55'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Салернитана
90'
+4
Желтая карточка
И. Радованович
83'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Л. Кулибали
Замена
А. Дункан
️️️️
Д. Бонавентура
83'
ГОЛ! 2:1!
Л. Йович
Пас отдал
Р. Сапонара
82'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
77'
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Мандрагора
77'
Замена
А. Терзич
️️️️
К. Бираги
77'
75'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
П. Маццокки
Замена
Р. Сапонара
️️️️
К. Куаме
63'
59'
Замена
И. Радованович
️️️️
Э. Бохинен
55'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
К. Пентек
46'
Замена
Д. Маджоре
️️️️
Т. Вилена
46'
Замена
Б. Диа
️️️️
Ф. Бонаццоли
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Н. Иконе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
9
Лука Йович
ЦФ
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Салернитана
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
17
Додо
8
Мандрагора
7
Бонавентура
4
Амрабат
93
Иконе
19
Кабрал
8
Куаме
4-4-2
55
Сепе
2
Маццокки
5
Пирола
6
Бронн
24
Данильюк
87
Кандрева
32
Бохинен
52
Вилена
29
Кулибали
9
Пентек
90
Бонаццоли
3
Бираги
3
Терзич
3
Терзич
3
Бираги
7
Бонавентура
32
Дункан
32
Дункан
7
Бонавентура
8
Куаме
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Куаме
8
Мандрагора
72
Барак
72
Барак
8
Мандрагора
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
2
Маццокки
6
Брадарич
6
Брадарич
2
Маццокки
32
Бохинен
16
Радованович
16
Радованович
32
Бохинен
52
Вилена
18
Маджоре
18
Маджоре
52
Вилена
90
Бонаццоли
22
Диа
22
Диа
90
Бонаццоли
29
Кулибали
22
Ботхейм
22
Ботхейм
29
Кулибали
Остались в запасе
Фиорентина
Салернитана
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
20
Филиппо Дистефано
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Фиорентина - Салернитана
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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