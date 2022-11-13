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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Салернитана
Монца - Салернитана: обзор матча 13 ноября 2022
Монца
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Салернитана
24'
К. Аугусто
35'
Д. Мота
74'
М. Пессина (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Салернитана
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
К. Аугусто
84'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
77'
Замена
С. Биринделли
️️️️
П. Чиурриа
77'
74'
Красная карточка
А. Кандрева
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Пессина
74'
72'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Кулибали
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
А. Колпани
66'
60'
Замена
А. Кандрева
️️️️
П. Маццокки
46'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Д. Бронн
46'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Э. Ботхейм
46'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Маджоре
44'
Желтая карточка
А. Кандрева
ГОЛ! 2:0!
Д. Мота
Пас отдал
К. Аугусто
35'
ГОЛ! 1:0!
К. Аугусто
Пас отдал
Д. Мота
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Салернитана
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
5
Калдирола
4
Иццо
4
Марлон
6
Ровелла
28
Колпани
32
Пессина
26
Чиурриа
46
Мота
10
Капрари
3-3-2-2
55
Сепе
6
Бронн
24
Данильюк
5
Пирола
2
Маццокки
16
Радованович
6
Брадарич
18
Маджоре
29
Кулибали
22
Диа
22
Ботхейм
26
Чиурриа
19
Биринделли
19
Биринделли
26
Чиурриа
28
Колпани
10
Раноккья
10
Раноккья
28
Колпани
30
Аугусто
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
30
Аугусто
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
29
Кулибали
20
Кастанос
20
Кастанос
29
Кулибали
6
Бронн
32
Бохинен
32
Бохинен
6
Бронн
2
Маццокки
87
Кандрева
87
Кандрева
2
Маццокки
18
Маджоре
9
Пентек
9
Пентек
18
Маджоре
22
Ботхейм
30
Валенсия
30
Валенсия
22
Ботхейм
Остались в запасе
Монца
Салернитана
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Микаи
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Монца - Салернитана
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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