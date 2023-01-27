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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Салернитана
Лечче - Салернитана: обзор матча 27 января 2023
Лечче
27.01.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Салернитана
23'
Г. Стрефецца
5'
Б. Диа
20'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Салернитана
90'
Желтая карточка
Х. Николусси Кавилья
85'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Т. Вилена
82'
Замена
М. Ловато
️️️️
Ж. Самбья
80'
Желтая карточка
Ж. Самбья
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бли
78'
Замена
Л. Банда
️️️️
Г. Стрефецца
78'
Замена
А. Сесай
️️️️
Л. Коломбо
70'
Желтая карточка
Ф. Башкиротто
63'
62'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Л. Кулибали
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Ю. Мале
56'
Желтая карточка
Ю. Мале
53'
46'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
Э. Бохинен
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Р. Уден
46'
43'
Желтая карточка
Д. Брадарич
40'
Желтая карточка
Л. Кулибали
ГОЛ! 1:2!
Г. Стрефецца
Пас отдал
Д. Пеццелла
23'
20'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вилена
Пас отдал
Б. Диа
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
23
Мортен Юльманн
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
16
Жоан Гонсалес
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
3
Пеццелла
14
Умтити
6
Башкиротто
29
Бли
23
Юльманн
14
Мале
7
Стрефецца
10
Уден
29
Коломбо
4-4-2
13
Очоа
10
Самбья
6
Бронн
5
Троост-Эконг
6
Брадарич
87
Кандрева
32
Бохинен
52
Вилена
29
Кулибали
9
Пентек
22
Диа
14
Мале
16
Гонсалес
16
Гонсалес
14
Мале
29
Бли
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
29
Бли
10
Уден
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Уден
7
Стрефецца
19
Банда
19
Банда
7
Стрефецца
29
Коломбо
9
Сесай
9
Сесай
29
Коломбо
10
Самбья
5
Ловато
5
Ловато
10
Самбья
32
Бохинен
41
Кавилья
41
Кавилья
32
Бохинен
52
Вилена
20
Кастанос
20
Кастанос
52
Вилена
29
Кулибали
89
Чрнигой
89
Чрнигой
29
Кулибали
Остались в запасе
Лечче
Салернитана
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
1
Марко Блеве
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лечче - Салернитана
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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