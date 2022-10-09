Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Верона
Салернитана - Верона: обзор матча 09 октября 2022
Салернитана
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Верона
18'
К. Пентек
90+4'
Б. Диа
56'
Ф. Депаоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Верона
Красная карточка
И. Радованович
90'
+7
ГОЛ! 2:1!
Б. Диа
Пас отдал
Э. Ботхейм
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Самбья
90'
+1
Замена
Д. Бронн
️️️️
Н. Гьембер
90'
+1
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Кандрева
90'
86'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Ф. Депаоли
86'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Ф. Чеккерини
71'
Замена
Я. Каллон
️️️️
А. Хрустич
Замена
Б. Диа
️️️️
К. Пентек
59'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Ф. Бонаццоли
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Депаоли
Пас отдал
Д. Доиг
46'
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Анри
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Депаоли
23'
Желтая карточка
И. Хин
Желтая карточка
К. Пентек
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Пентек
Пас отдал
Ф. Бонаццоли
18'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Маджоре
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Яя Каллон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-1-3-2
55
Сепе
23
Гьембер
5
Ловато
24
Данильюк
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
18
Маджоре
87
Кандрева
90
Бонаццоли
9
Пентек
3-3-1-2-1
96
Монтипо
4
Хин
22
Гюнтер
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
3
Доиг
44
Велозу
90
Верди
70
Хрустич
9
Анри
23
Гьембер
6
Бронн
6
Бронн
23
Гьембер
87
Кандрева
10
Самбья
10
Самбья
87
Кандрева
18
Маджоре
52
Вилена
52
Вилена
18
Маджоре
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
22
Ботхейм
90
Бонаццоли
9
Пентек
22
Диа
22
Диа
9
Пентек
70
Хрустич
11
Каллон
11
Каллон
70
Хрустич
11
Чеккерини
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Чеккерини
23
Депаоли
19
Фараони
19
Фараони
23
Депаоли
9
Анри
11
Джурич
11
Джурич
9
Анри
Остались в запасе
Салернитана
Верона
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
30
Алессандро Кортиновис
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Салернитана - Верона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Верона
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+