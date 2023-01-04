Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Милан
Салернитана - Милан: обзор матча 04 января 2023
Салернитана
04.01.2023, среда, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 2
Завершен
Милан
83'
Ф. Бонаццоли
10'
Р. Леау
15'
С. Тонали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Милан
Желтая карточка
Ф. Данильюк
90'
+2
86'
Замена
А. Вранкс
️️️️
О. Жиру
86'
Замена
С. Дест
️️️️
А. Салемакерс
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Э. Бохинен
84'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Ж. Самбья
84'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бонаццоли
Пас отдал
Л. Кулибали
83'
Желтая карточка
Л. Кулибали
81'
Желтая карточка
Д. Брадарич
76'
Желтая карточка
К. Пентек
73'
72'
Замена
М. Габбиа
️️️️
Д. Калабрия
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
М. Ловато
64'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Т. Вилена
64'
62'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
53'
Желтая карточка
О. Жиру
15'
ГОЛ! 0:2!
С. Тонали
Пас отдал
Б. Диас
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
С. Тонали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Салернитана
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
4-1-3-2
13
Очоа
6
Брадарич
5
Ловато
17
Фасио
10
Самбья
16
Радованович
29
Кулибали
32
Бохинен
52
Вилена
9
Пентек
22
Диа
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
5
Ловато
24
Данильюк
24
Данильюк
5
Ловато
32
Бохинен
20
Кастанос
20
Кастанос
32
Бохинен
10
Самбья
30
Валенсия
30
Валенсия
10
Самбья
52
Вилена
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
52
Вилена
2
Калабрия
46
Габбиа
46
Габбиа
2
Калабрия
56
Салемакерс
8
Дест
8
Дест
56
Салемакерс
9
Жиру
40
Вранкс
40
Вранкс
9
Жиру
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
Остались в запасе
Салернитана
Милан
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
71
Якопо Де Маттейс
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Марко Лазетич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Салернитана - Милан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ареки
Новости команд
Все
Салернитана
Милан
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:25
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+