Статистика по турнирам

Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Кубок конфедераций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Португалия. Примейра 2017/2018 Кубок Америки 2016 Лига чемпионов 2016/2017 Португалия. Примейра 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Италия. Серия А 2009/2010