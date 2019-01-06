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Мигель Лаюн
Статистика
Мигель Лаюн - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1988 (38)
#19 | Защитник
178 см | 70 кг
Мексика | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Кубок Америки 2016
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
0 : 0
06.01.2019
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 2
03.01.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Уэска
2 : 2
16.12.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 1
28.10.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 1
20.10.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 1
07.10.2018
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Вильярреал
0 : 1
30.09.2018
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 3
26.09.2018
Вильярреал
1' - 64'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0 : 0
23.09.2018
Валенсия
1' - 90'
63'
Испания. Примера, 4 тур
Леганес
0 : 1
16.09.2018
Вильярреал
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
0 : 1
31.08.2018
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
0 : 0
26.08.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
1 : 2
18.08.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
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