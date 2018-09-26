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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 26 сентября 2018
Атлетик
26.09.2018, среда, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
65'
П. Форнальс
80'
Р. Мори
89'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Токо Экамби
88'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ж. Морено
Замена
Г. Гурусета
️️️️
О. де Маркос
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Мори
Пас отдал
С. Касорла
76'
Желтая карточка
В. Руис
Желтая карточка
О. де Маркос
73'
Замена
И. Кордоба
️️️️
Р. Гарсия
70'
Замена
У. Лопес
️️️️
А. Итурраспе
67'
65'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
64'
Замена
С. Касорла
️️️️
М. Лаюн
60'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
К. Бакка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетик
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
14
Нуньес
17
Бершиче
2
Капа
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-1-1-2
1
Асенхо
4
Руис
26
Мори
19
Лаюн
2
Гаспар
24
Коста
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
7
Морено
14
Гарсия
14
Кордоба
14
Кордоба
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Лопес
8
Лопес
8
Итурраспе
18
де Маркос
11
Гурусета
11
Гурусета
18
де Маркос
7
Морено
23
Педраса
23
Педраса
7
Морено
19
Лаюн
8
Касорла
8
Касорла
19
Лаюн
70
Бакка
9
Экамби
9
Экамби
70
Бакка
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Андрес
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
16
Мануэль Итурра
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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