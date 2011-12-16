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Петр Глинка
Статистика
Петр Глинка - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1978 (47)
#6 | Полузащитник
190 см | 87 кг
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Аустрия
2 : 0
16.12.2011
Мальме
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Металлист
4 : 1
30.11.2011
Аустрия
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Аустрия
2 : 2
04.11.2011
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
20.10.2011
Аустрия
1' - 90'
80'
Лига Европы, 2 тур
Мальме
1 : 2
29.09.2011
Аустрия
70' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Аустрия
1 : 2
15.09.2011
Металлист
1' - 90'
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