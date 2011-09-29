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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Аустрия
Мальме - Аустрия: обзор матча 29 сентября 2011
Мальме
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Аустрия
82'
М. Ранеги
17'
Н. Баразит
37'
А. Грюнвальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Аустрия
Желтая карточка
П. Янссон
+4
+4
Замена
Э. Дилавер
️️️️
З. Юнузович
Вторая желтая
А. Грюнвальд
Замена
Д. Обинн
️️️️
У. Винзентс
ГОЛ! 1:2!
М. Ранеги
Пас отдал
Рикардиньо
Желтая карточка
А. Горгон
Желтая карточка
А. Грюнвальд
Замена
П. Глинка
️️️️
Р. Линц
Замена
М. Халсти
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
В. Фигейредо
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Ларссон
ГОЛ! 0:2!
А. Грюнвальд
Пас отдал
Ф. Кляйн
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Баразит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
6
Джилоан Хамад
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
17
Иво Пекальски
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
9
Роланд Линц
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
11
Джеффри Обинн
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
9
Дардан Рексхепи
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
6
Петр Глинка
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
4-4-2
27
Далин
20
Рикардиньо
18
Янссон
4
Андерссон
2
Винзентс
6
Хамад
10
Дурмаз
17
Пекальски
9
Фигейредо
12
Ларссон
13
Ранеги
4-4-2
1
Грюнвальд
33
Марграйтер
29
Зуттнер
17
Кляйн
14
Ортлехнер
16
Юнузович
17
Мадер
10
Грюнвальд
9
Линц
10
Баразит
20
Горгон
2
Винзентс
11
Обинн
11
Обинн
2
Винзентс
10
Дурмаз
4
Халсти
4
Халсти
10
Дурмаз
12
Ларссон
26
Мехмети
26
Мехмети
12
Ларссон
9
Линц
6
Глинка
6
Глинка
9
Линц
16
Юнузович
66
Дилавер
66
Дилавер
16
Юнузович
Остались в запасе
Мальме
Аустрия
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
9
Дардан Рексхепи
ЦФ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
Главный тренер
Рикард Норлинг
24
Дарио Тадич
ЦФ
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
9
Дардан Рексхепи
ЦФ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
Остались в запасе
24
Дарио Тадич
ЦФ
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Кая Рогуль
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
Главный тренер
Рикард Норлинг
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Мальме - Аустрия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
Сведбанк Стэдион
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