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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - АЗ Алкмаар
Аустрия - АЗ Алкмаар: обзор матча 04 ноября 2011
Аустрия
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
58'
М. Ортлехнер
61'
Н. Баразит
19'
Р. Эльм (П)
44'
П. Вернблум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - АЗ Алкмаар
Замена
М. Станкович
️️️️
Т. Юн
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Ж. Алтидор
Желтая карточка
Ф. Мадер
Желтая карточка
П. Вернблум
Замена
К. Ортис
️️️️
Б. Холмен
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ! 2:2!
Н. Баразит
Замена
М. Лиендл
️️️️
А. Грюнвальд
ГОЛ! 1:2!
М. Ортлехнер
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
Р. Линц
️️️️
А. Горгон
ГОЛ! 0:2!
П. Вернблум
Пас отдал
Р. Эльм
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Эльм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
9
Роланд Линц
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-4-2
13
Линднер
29
Зуттнер
33
Марграйтер
17
Кляйн
14
Ортлехнер
11
Юн
10
Грюнвальд
16
Юнузович
17
Мадер
10
Баразит
20
Горгон
4-2-2-2
18
Альварадо
7
Поульсен
6
Реийнен
24
Клаван
24
Виргевер
20
Эльм
19
Вернблум
7
Беренс
6
Махер
14
Холмен
17
Алтидор
10
Грюнвальд
10
Лиендл
10
Лиендл
10
Грюнвальд
20
Горгон
9
Линц
9
Линц
20
Горгон
11
Юн
10
Станкович
10
Станкович
11
Юн
14
Холмен
16
Ортис
16
Ортис
14
Холмен
17
Алтидор
35
Беншоп
35
Беншоп
17
Алтидор
Остались в запасе
Аустрия
АЗ Алкмаар
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
Остались в запасе
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Аустрия - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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