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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Мальме
Аустрия - Мальме: обзор матча 16 декабря 2011
Аустрия
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Мальме
62'
М. Лиендл
80'
Н. Баразит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Мальме
Замена
М. Станкович
️️️️
З. Юнузович
Замена
М. Альборнос
️️️️
М. Мутавдзич
Замена
Т. Юн
️️️️
Н. Баразит
ГОЛ! 2:0!
Н. Баразит
Пас отдал
З. Юнузович
Замена
А. Нильссон
️️️️
Д. Ларссон
Замена
М. Мутавдзич
️️️️
Д. Андерссон
Замена
А. Грюнвальд
️️️️
Р. Линц
ГОЛ! 1:0!
М. Лиендл
Желтая карточка
Д. Хамад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
24
Ремо Малли
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
9
Роланд Линц
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Аустрия
24
Фабиан Кох
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
6
Петр Глинка
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
10
Александр Грюнвальд
ЦП
Мальме
30
Симон Форсен
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
23
Тобиас Мальм
ЦП
28
Александер Нильссон
ЦФ
4-4-2
13
Линднер
15
Валлнер
29
Зуттнер
17
Кляйн
24
Малли
10
Лиендл
17
Мадер
16
Юнузович
9
Линц
10
Баразит
20
Горгон
4-4-2
27
Далин
2
Винзентс
18
Янссон
4
Андерссон
20
Рикардиньо
10
Дурмаз
6
Хамад
4
Халсти
11
Обинн
12
Ларссон
13
Ранеги
10
Баразит
11
Юн
11
Юн
10
Баразит
16
Юнузович
10
Станкович
10
Станкович
16
Юнузович
9
Линц
10
Грюнвальд
10
Грюнвальд
9
Линц
4
Андерссон
5
Мутавдзич
5
Мутавдзич
4
Андерссон
12
Ларссон
28
Нильссон
28
Нильссон
12
Ларссон
Мутавдзич
3
Альборнос
3
Альборнос
Мутавдзич
Остались в запасе
Аустрия
Мальме
24
Фабиан Кох
ПЗ
6
Петр Глинка
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
30
Симон Форсен
ВР
23
Тобиас Мальм
ЦП
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Главный тренер
Рикард Норлинг
Остались в запасе
24
Фабиан Кох
ПЗ
6
Петр Глинка
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
Остались в запасе
30
Симон Форсен
ВР
23
Тобиас Мальм
ЦП
22
Филип Хеландер
ЦЗ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Главный тренер
Рикард Норлинг
Статистика матча Аустрия - Мальме
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
Информация о матче
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