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    Александер Нильссон

    #28 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Нильссон
    Состав Без клуба
    Родной город Мальмё
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Вес 75
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