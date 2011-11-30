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Лига Европы 2026/2027
Мальме - АЗ Алкмаар
Мальме - АЗ Алкмаар: обзор матча 30 ноября 2011
Мальме
30.11.2011, среда, 22:00
Лига Европы, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - АЗ Алкмаар
Замена
Т. Мальм
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
В. Фигейредо
Замена
К. Ортис
️️️️
Э. Фалкенбург
Замена
В. Фигейредо
️️️️
М. Мутавдзич
Желтая карточка
Д. Дурмаз
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Б. Холмен
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Ч. Беншоп
️️️️
Р. Беренс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
4
Даниэль Андерссон
ЦЗ
2
Ульрих Винзентс
ПЗ
11
Джеффри Обинн
ЦП
5
Мильян Мутавдзич
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Рикард Норлинг
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
20
Расмус Эльм
ОП
6
Адам Махер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Мальме
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
23
Тобиас Мальм
ЦП
9
Вилтон Фигейредо
ЦП
4
Маркус Халсти
ЦП
28
Александер Нильссон
ЦФ
26
Агон Мехмети
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
4-4-2
27
Далин
20
Рикардиньо
18
Янссон
4
Андерссон
2
Винзентс
11
Обинн
6
Хамад
10
Дурмаз
5
Мутавдзич
12
Ларссон
13
Ранеги
4-1-3-2
18
Альварадо
7
Поульсен
6
Реийнен
24
Клаван
24
Виргевер
20
Эльм
6
Махер
7
Беренс
10
Фалкенбург
14
Холмен
17
Алтидор
10
Дурмаз
23
Мальм
23
Мальм
10
Дурмаз
5
Мутавдзич
9
Фигейредо
9
Фигейредо
5
Мутавдзич
12
Ларссон
26
Мехмети
26
Мехмети
12
Ларссон
10
Фалкенбург
16
Ортис
16
Ортис
10
Фалкенбург
14
Холмен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Холмен
7
Беренс
35
Беншоп
35
Беншоп
7
Беренс
Остались в запасе
Мальме
АЗ Алкмаар
28
Александер Нильссон
ЦФ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Рикард Норлинг
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
28
Александер Нильссон
ЦФ
1
Душан Мелихарек
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
4
Маркус Халсти
ЦП
Остались в запасе
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
21
Эрик Хейблок
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Рикард Норлинг
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Мальме - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
- : -
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Мальме
0 : 1
18.10.2026
Хэкен
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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