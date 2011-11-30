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    Александер Нильссон - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Александер
    Фамилия Нильссон
    Состав Без клуба
    Родной город Мальмё
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 октября 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мальме 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2011 79' -90' Аустрия (Вена) 2:0 Мальме (Мальме)
    30.11.2011 Был в запасе Мальме (Мальме) 0:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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