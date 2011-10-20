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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Аустрия
АЗ Алкмаар - Аустрия: обзор матча 20 октября 2011
АЗ Алкмаар
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 3 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия
80'
П. Глинка (АГ)
83'
П. Вернблум
19'
Д. Марселлис (АГ)
29'
А. Горгон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Аустрия
Желтая карточка
С. Поульсен
+3
Вторая желтая
Н. Мойсандер
+2
Замена
Р. Линц
️️️️
Н. Баразит
ГОЛ! 2:2!
П. Вернблум
Пас отдал
Р. Эльм
Замена
К. Ортис
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Глинка
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
А. Махер
Замена
Ф. Льюис
️️️️
Р. Беренс
Желтая карточка
П. Вернблум
ГОЛ! 0:2!
А. Горгон
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Марселлис
Желтая карточка
Н. Мойсандер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
6
Адам Махер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
11
Томас Юн
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
6
Петр Глинка
ЦП
17
Флориан Мадер
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
16
Кельсо Ортис
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
66
Эмир Дилавер
ЦП
9
Роланд Линц
ЦП
4-2-3-1
18
Альварадо
24
Клаван
4
Мойсандер
7
Поульсен
4
Марселлис
19
Вернблум
20
Эльм
6
Махер
7
Беренс
7
Гудмундссон
35
Беншоп
4-4-2
1
Грюнвальд
29
Зуттнер
14
Ортлехнер
33
Марграйтер
17
Кляйн
16
Юнузович
6
Глинка
17
Мадер
11
Юн
10
Баразит
20
Горгон
7
Гудмундссон
16
Ортис
16
Ортис
7
Гудмундссон
7
Беренс
29
Льюис
29
Льюис
7
Беренс
6
Махер
17
Алтидор
17
Алтидор
6
Махер
10
Баразит
9
Линц
9
Линц
10
Баразит
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Аустрия
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Остались в запасе
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
66
Эмир Дилавер
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Аустрия
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
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