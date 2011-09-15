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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аустрия - Металлист
Аустрия - Металлист: обзор матча 15 сентября 2011
Аустрия
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
6'
Т. Юн
56'
П. Гуйе
79'
К. Хавьер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Металлист
Замена
А. Березовчук
️️️️
М. Обрадович
Замена
О. Шелаев
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
М. Станкович
️️️️
Т. Юн
Желтая карточка
М. Обрадович
Замена
А. Горгон
️️️️
А. Грюнвальд
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
Г. Марграйтер
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
ГОЛ! 1:1!
П. Гуйе
Пас отдал
К. Хавьер
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Эдмар
Замена
М. Обрадович
️️️️
К. Вильягра
Травма
К. Вильягра
Желтая карточка
З. Юнузович
ГОЛ! 1:0!
Т. Юн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Паскаль Грюнвальд
ВР
33
Георг Марграйтер
ЛЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Кая Рогуль
ПЗ
11
Томас Юн
ЛП
9
Роланд Линц
(К)
ЦП
10
Насер Баразит
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
10
Александр Грюнвальд
ЦФ
6
Петр Глинка
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
(К)
АП
7
Хосе Соса
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Аустрия
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
17
Флориан Мадер
ЦП
10
Марко Станкович
ЦП
20
Александр Горгон
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
4-4-2
1
Грюнвальд
33
Марграйтер
17
Кляйн
29
Зуттнер
5
Рогуль
11
Юн
9
Линц
10
Баразит
16
Юнузович
6
Глинка
10
Грюнвальд
4-2-3-1
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
84
Романчук
19
Торрес
8
Эдмар
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
10
Грюнвальд
20
Горгон
20
Горгон
10
Грюнвальд
11
Юн
10
Станкович
10
Станкович
11
Юн
3
Вильягра
26
Обрадович
26
Обрадович
3
Вильягра
Обрадович
4
Березовчук
4
Березовчук
Обрадович
9
Кристальдо
5
Шелаев
5
Шелаев
9
Кристальдо
Остались в запасе
Аустрия
Металлист
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
17
Флориан Мадер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
14
Мануэль Ортлехнер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ПЗ
17
Флориан Мадер
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Аустрия - Металлист
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Генерали Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 22:55 (прямая)
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