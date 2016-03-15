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    Кевин Фоли - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Фоли
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 ноября 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30.04.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
    23.04.2016 76' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    19.04.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    16.04.2016 1' -46' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    09.04.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    05.04.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    02.04.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    19.03.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.03.2016 76' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Блэкберн (Блэкберн)
    08.03.2016 1' -68' Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.03.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    63'
    27.02.2016 1' -81' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    23.02.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.02.2016 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    73'
    06.02.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.02.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Рединг (Рединг)
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