Кевин Фоли - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Фоли
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Фоли
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.04.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|23.04.2016
|76' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.04.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|16.04.2016
|1' -46'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.04.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.03.2016
|76' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.03.2016
|1' -68'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.03.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|63'
|27.02.2016
|1' -81'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|23.02.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|13.02.2016
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|73'
|06.02.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Рединг (Рединг)