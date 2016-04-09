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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Брентфорд
Ипсвич Таун - Брентфорд: обзор матча 09 апреля 2016
Ипсвич Таун
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 3
Завершен
Брентфорд
29'
С. Саундерс
64'
Л. Вибе
68'
Л. Вибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Брентфорд
82'
Замена
С. Хоган
️️️️
С. Саундерс
Замена
Л. Фини
️️️️
Л. Варни
74'
74'
Замена
А. Гогиа
️️️️
С. Каньос
68'
ГОЛ! 0:3!
Л. Вибе
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Вибе
Пас отдал
М. Колен
Желтая карточка
Л. Варни
57'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Б. Прингл
46'
Замена
Д. Дуглас
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
45'
45'
Желтая карточка
Р. Вудс
Вторая желтая
Л. Хиам
45'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Саундерс
8'
Замена
К. Кершбаумер
️️️️
А. Джадж
Желтая карточка
Л. Хиам
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
18
Бен Прингл
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
4
Алан МакКормак
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
6
Берра
44
Фоли
18
Прингл
19
Хиам
8
Скьюз
2
Мэйтленд-Найлс
42
Варни
20
Сирс
3-5-1-1
27
Баттон
6
Дин
2
Колен
21
Бидуэлл
26
Вибе
31
Джадж
18
Вудс
4
МакКормак
7
Саундерс
7
Каньос
5
Барбе
42
Варни
24
Фини
24
Фини
42
Варни
2
Мэйтленд-Найлс
22
Дуглас
22
Дуглас
2
Мэйтленд-Найлс
18
Прингл
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
18
Прингл
7
Каньос
3
Гогиа
3
Гогиа
7
Каньос
31
Джадж
7
Кершбаумер
7
Кершбаумер
31
Джадж
7
Саундерс
25
Хоган
25
Хоган
7
Саундерс
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Брентфорд
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
17
Кевин Брю
ЦП
11
Бретт Питман
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ипсвич Таун - Брентфорд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Фил Гиббз
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Портмен Роуд
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