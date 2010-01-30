Хьюго Сианси - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Хьюго
|Фамилия
|Сианси
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Хьюго
|Фамилия
|Сианси
|Команда
|Гренобль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гренобль
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|1' -68'
|Марсель (Марсель)
|2:0
|Гренобль (Гренобль)
|08.05.2010
|1' -46'
|Гренобль (Гренобль)
|2:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)
|05.05.2010
|80' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Гренобль (Гренобль)
|27.04.2010
|86' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|4:0
|ПСЖ (Париж)
|24.04.2010
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Гренобль (Гренобль)
|17.04.2010
|37' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|2:2
|Сошо (Монбельяр)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|07.03.2010
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|27.02.2010
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:2
|Гренобль (Гренобль)
|30.01.2010
|59' -65'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Гренобль (Гренобль)
|65'
|28.11.2009
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Гренобль (Гренобль)
|21.11.2009
|80' -90'
|Гренобль (Гренобль)
|1:1
|Лион (Лион)
|07.11.2009
|76' -90'
|Монако (Монако)
|0:0
|Гренобль (Гренобль)
|19.09.2009
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:4
|Ренн (Ренн)
|29.08.2009
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Гренобль (Гренобль)