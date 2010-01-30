Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хьюго Сианси - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Хьюго
    Фамилия Сианси
    Команда Гренобль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 июня 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гренобль 8 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 1' -68' Марсель (Марсель) 2:0 Гренобль (Гренобль)
    08.05.2010 1' -46' Гренобль (Гренобль) 2:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
    05.05.2010 80' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Гренобль (Гренобль)
    27.04.2010 86' -90' Гренобль (Гренобль) 4:0 ПСЖ (Париж)
    24.04.2010 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Гренобль (Гренобль)
    17.04.2010 37' -90' Гренобль (Гренобль) 2:2 Сошо (Монбельяр)
    10.04.2010 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    07.03.2010 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 1:1 Ле Ман (Ле Ман)
    27.02.2010 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:2 Гренобль (Гренобль)
    30.01.2010 59' -65' Ренн (Ренн) 4:0 Гренобль (Гренобль)
    65'
    28.11.2009 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:2 Гренобль (Гренобль)
    21.11.2009 80' -90' Гренобль (Гренобль) 1:1 Лион (Лион)
    07.11.2009 76' -90' Монако (Монако) 0:0 Гренобль (Гренобль)
    19.09.2009 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:4 Ренн (Ренн)
    29.08.2009 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Гренобль (Гренобль)
    • Читайте нас: 
    11