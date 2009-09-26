Эдуардо Коста - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Эдуардо
|Отчество
|Нашименто
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Имя
|Эдуардо
|Отчество
|Нашименто
|Фамилия
|Коста
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2010
|75' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|27.04.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|18.04.2010
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:0
|Монако (Монако)
|20.02.2010
|1' -57'
|Ланс (Ланс)
|3:0
|Монако (Монако)
|20.01.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|0:1
|Монако (Монако)
|16.01.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Сошо (Монбельяр)
|13.01.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.12.2009
|1' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:1
|Монако (Монако)
|21.11.2009
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:0
|Монако (Монако)
|79'
|26.09.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|1:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|19.09.2009
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:3
|Монако (Монако)
|13.09.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|ПСЖ (Париж)
|29.08.2009
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|1:0
|Монако (Монако)
|83'
|22.08.2009
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|15.08.2009
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|4:0
|Монако (Монако)