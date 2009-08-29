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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Монако
Сошо - Монако: обзор матча 29 августа 2009
Сошо
29.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Монако
20'
В. Сверкош (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Монако
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Э. Бутен
️️️️
Ч. Дэвис
Замена
С. Прива
️️️️
В. Сверкош
Желтая карточка
Э. Коста
Желтая карточка
С. Дальма
Желтая карточка
С. Пюйгренье
Замена
Я. Сагбо
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Д. Бакар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Сверкош
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
19
Жак Фати
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
10
Стефан Дальма
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
25
Вацлав Сверкош
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Иван Стеванович
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
27
Лоик Пужоль
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
4-2-1-3
16
Ришер
19
Фати
5
Бреше
24
Перки
11
Микари
10
Дальма
15
Мартен
10
Будебуз
9
Дэвис
25
Сверкош
19
Морис-Белэй
3-4-2
16
Руффье
27
Монгонгю
28
Пюйгренье
13
Траоре
8
Алонсо
15
Перес
6
Эдуардо Коста
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
21
Бакар
10
Будебуз
27
Пужоль
27
Пужоль
10
Будебуз
9
Дэвис
20
Бутен
20
Бутен
9
Дэвис
25
Сверкош
11
Прива
11
Прива
25
Сверкош
30
Пак Чу-Юн
20
Сагбо
20
Сагбо
30
Пак Чу-Юн
21
Бакар
88
Нимани
88
Нимани
21
Бакар
Остались в запасе
Сошо
Монако
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
3
Иван Стеванович
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Винсан Муратори
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Сошо - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Огюст Бональ
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