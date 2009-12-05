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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Монако
Валансьен - Монако: обзор матча 05 декабря 2009
Валансьен
05.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
3 : 1
Завершен
Монако
27'
Д. Дюкортью
85'
М. Самасса
90'
Ф. Бен Халфаллах
50'
Нене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Монако
ГОЛ! 3:1!
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Д. Бальде
️️️️
Р. Коад
Замена
Ф. Нимани
️️️️
Й. Молло
ГОЛ! 2:1!
М. Самасса
Желтая карточка
Р. Матер
Замена
М. Самасса
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
К. Санчес
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Д. Дюкортью
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Нене
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Л. Аруна
Замена
Л. Аруна
️️️️
М. Кутадье
Желтая карточка
С. Пюйгренье
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюкортью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
12
Нене
ЛП
89
Йоан Молло
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
88
Фредерик Нимани
ЦФ
3-2-3-2
16
Нди-Ассембе
6
Дюкортью
4
Бишевац
5
Рафаэль
29
Тьене
25
Матер
24
Коад
15
Санчес
6
Гомис
2
Одель
28
Пужоль
4-5-1
16
Руффье
12
Адриано
27
Монгонгю
28
Пюйгренье
5
Лоло
89
Молло
6
Эдуардо Коста
6
Кутадье
15
Перес
12
Нене
30
Пак Чу-Юн
24
Коад
4
Бальде
4
Бальде
24
Коад
6
Дюкортью
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
6
Дюкортью
28
Пужоль
16
Самасса
16
Самасса
28
Пужоль
Аруна
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
Аруна
6
Кутадье
25
Аруна
25
Аруна
6
Кутадье
89
Молло
88
Нимани
88
Нимани
89
Молло
Остались в запасе
Валансьен
Монако
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Валансьен - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Нунгессер
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