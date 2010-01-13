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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 13 января 2010
Монако
13.01.2010, среда, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 0
Завершен
Монпелье
11'
С. Пюйгренье
55'
Л. Аруна
66'
Л. Аруна
87'
А. Эль-Каутари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
А. Эль-Каутари
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
Т. Мангани
️️️️
Л. Аруна
Замена
Г. Лякомб
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Й. Молло
️️️️
Нене
Вторая желтая
Ю. Бельханда
Замена
И. Лоло
️️️️
А. Алонсо
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Р. Пито
ГОЛ! 3:0!
Л. Аруна
Замена
В. Уго Монтаньо
️️️️
Ф. Делайе
Желтая карточка
Л. Аруна
ГОЛ! 2:0!
Л. Аруна
Желтая карточка
К. Коллен
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
С. Пюйгренье
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
6
Эдуардо Коста
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
8
Филипп Делайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
4-5-1
16
Руффье
13
Траоре
28
Пюйгренье
20
Модесто
27
Монгонгю
12
Нене
6
Эдуардо Коста
25
Аруна
15
Перес
8
Алонсо
30
Пак Чу-Юн
3-2-3-2
16
Журдрен
0
Коллен
4
Спахич
4
Эль-Каутари
6
Марво
2
Янга-Мбива
8
Делайе
20
Бельханда
14
Пито
18
Аит-Фана
19
Камара
8
Алонсо
5
Лоло
5
Лоло
8
Алонсо
25
Аруна
6
Мангани
6
Мангани
25
Аруна
12
Нене
89
Молло
89
Молло
12
Нене
14
Пито
23
Саихи
23
Саихи
14
Пито
18
Аит-Фана
27
Лякомб
27
Лякомб
18
Аит-Фана
8
Делайе
31
Монтаньо
31
Монтаньо
8
Делайе
Остались в запасе
Монако
Монпелье
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
14
Мурад Бенхамида
ЦЗ
10
Лилиан Компан
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Монпелье
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Луи II
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