|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2011
|1' -16'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|58'
|12.03.2011
|59' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.03.2011
|1' -60'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.12.2010
|1' -34'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|31'
|11.12.2010
|1' -75'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.12.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|25.09.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|1' -50'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|14.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)