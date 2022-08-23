Крэйг Кэткарт - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Кэткарт
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Крэйг
|Фамилия
|Кэткарт
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 71'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:0
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -60'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)