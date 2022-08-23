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    Крэйг Кэткарт - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Крэйг
    Фамилия Кэткарт
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 71' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -60' Уотфорд (Уотфорд) 0:2 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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