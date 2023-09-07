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Крэйг Кэткарт
Статистика
Крэйг Кэткарт - статистика
Завершил карьеру
6 февраля 1988 (38), Белфаст
#20 | Защитник
188 см | 80 кг
Северная Ирландия
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2024 2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
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Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Англия. Кубок 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Северная Ирландия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2024, 5 тур
Словения
4 : 2
07.09.2023
Северная Ирландия
20' - 76'
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 1
19.06.2023
Казахстан
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 1
26.03.2023
Финляндия
1' - 90'
Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
Сан-Марино
0 : 2
23.03.2023
Северная Ирландия
1' - 90'
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