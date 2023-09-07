Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2024 2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Англия. Кубок 2008/2009