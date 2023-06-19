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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Казахстан
Северная Ирландия - Казахстан: обзор матча 19 июня 2023
Северная Ирландия
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 4 тур
0 : 1
Завершен
Казахстан
88'
А. Аимбетов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Казахстан
88'
ГОЛ! 0:1!
А. Аимбетов
Замена
К. Браун
️️️️
Д. Томпсон
84'
81'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
М. Самородов
81'
Замена
Э. Астанов
️️️️
Р. Оразов
81'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
А. Тагыберген
74'
Замена
И. Куат
️️️️
Б. Зайнутдинов
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Чарльз
72'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
А. Маккэнн
71'
70'
Желтая карточка
А. Тагыберген
68'
Замена
Л. Скворцов
️️️️
М. Габышев
67'
Желтая карточка
Н. Алип
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
66'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Д. Эванс
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Михаил Габышев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Максим Самородов
ЦФ
Северная Ирландия
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
22
Кирон Браун
ЦЗ
25
Аарон Доннелли
ЦЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
18
Карл Джонстон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
Казахстан
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
22
Еркин Тапалов
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
14
Арман Кенесов
ЦП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
4-1-4-1
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
5
Эванс
20
Кэткарт
5
Хьюм
19
Чарльз
16
Маккэнн
6
Томпсон
14
Прайс
6
Сэйвилл
9
Чарльз
3-2-3-1-1
12
Шацкий
22
Марочкин
3
Алип
21
Бейсебеков
4
Быстров
5
Габышев
11
Вороговский
8
Тагыберген
20
Оразов
19
Зайнутдинов
10
Самородов
6
Томпсон
22
Браун
22
Браун
6
Томпсон
5
Эванс
7
МакМенамин
7
МакМенамин
5
Эванс
16
Маккэнн
22
Тейлор
22
Тейлор
16
Маккэнн
9
Чарльз
9
Ловери
9
Ловери
9
Чарльз
5
Габышев
13
Скворцов
13
Скворцов
5
Габышев
8
Тагыберген
22
Тапалов
22
Тапалов
8
Тагыберген
19
Зайнутдинов
5
Куат
5
Куат
19
Зайнутдинов
20
Оразов
21
Астанов
21
Астанов
20
Оразов
10
Самородов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
10
Самородов
Остались в запасе
Северная Ирландия
Казахстан
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
25
Аарон Доннелли
ЦЗ
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Карл Джонстон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
12
Конор Азар
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
25
Аарон Доннелли
ЦЗ
14
Шон Госс
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Карл Джонстон
ЦФ
8
Каллум Маршалл
ЦФ
Остались в запасе
15
Данил Устименко
ВР
12
Бекхан Шайзада
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
14
Арман Кенесов
ЦП
0
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Северная Ирландия - Казахстан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
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