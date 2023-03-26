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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Северная Ирландия - Финляндия
Северная Ирландия - Финляндия: обзор матча 26 марта 2023
Северная Ирландия
26.03.2023, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
28'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Ирландия - Финляндия
90'
+4
Желтая карточка
П. Сойри
87'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Б. Каллман
87'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Н. Алхо
Замена
И. Прайс
️️️️
Ш. Чарльз
79'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Томпсон
79'
Желтая карточка
Д. Чарльз
74'
70'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
70'
Замена
П. Сойри
️️️️
А. Сухонен
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Вашингтон
69'
52'
Замена
М. Пелтола
️️️️
Р. Йенсен
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Баллард
50'
48'
Желтая карточка
Р. Йенсен
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каллман
Пас отдал
Т. Пукки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордан Томпсон
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Роберт Иванов
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
3
Ричард Йенсен
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
14
Михаил Кеннеди
ЦФ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Каан Кайринен
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
26
Маркус Форсс
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
3-3-1-2
23
Пикок-Фаррел
22
Браун
20
Кэткарт
4
Баллард
3
Льюис
19
Чарльз
2
Брэдли
6
Томпсон
11
Вашингтон
9
Чарльз
3-5-2
1
Градецки
4
Иванов
21
Вяйсянен
17
Алхо
16
Сухонен
6
Камара
8
Лод
3
Йенсен
11
Шуллер
10
Пукки
19
Каллман
11
Вашингтон
18
Уит
18
Уит
11
Вашингтон
19
Чарльз
14
Прайс
14
Прайс
19
Чарльз
6
Томпсон
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
6
Томпсон
4
Баллард
21
Магеннис
21
Магеннис
4
Баллард
3
Йенсен
2
Пелтола
2
Пелтола
3
Йенсен
17
Алхо
7
Тэйлор
7
Тэйлор
17
Алхо
16
Сухонен
13
Сойри
13
Сойри
16
Сухонен
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
Остались в запасе
Северная Ирландия
Финляндия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
14
Михаил Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
14
Каан Кайринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
14
Михаил Кеннеди
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
14
Каан Кайринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Северная Ирландия - Финляндия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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