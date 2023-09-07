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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Словения - Северная Ирландия
Словения - Северная Ирландия: обзор матча 07 сентября 2023
Словения
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 5 тур
4 : 2
Завершен
Северная Ирландия
3'
А. Шпорар
17'
П. Стоянович
42'
Б. Шешко
56'
А. Шпорар
7'
И. Прайс
53'
Д. Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Северная Ирландия
90'
+3
Желтая карточка
А. Маккэнн
Замена
З. Ловрич
️️️️
Т. Элшник
90'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Э. Янжа
85'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
Б. Шешко
85'
76'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Кэткарт
Замена
Я. Куртич
️️️️
Я. Млакар
74'
64'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
И. Прайс
57'
Желтая карточка
Ш. Чарльз
ГОЛ! 4:2!
А. Шпорар
Пас отдал
Б. Шешко
56'
53'
ГОЛ! 3:2!
Д. Эванс
48'
Желтая карточка
И. Прайс
46'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Д. Чарльз
46'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
М. Кеннеди
ГОЛ! 3:1!
Б. Шешко
Пас отдал
А. Гнезда Черин
42'
20'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Браун
ГОЛ! 2:1!
П. Стоянович
Пас отдал
Я. Бийол
17'
7'
ГОЛ! 1:1!
И. Прайс
Пас отдал
М. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
Пас отдал
Б. Шешко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
14
Исаак Прайс
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Словения
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
11
Жан Целар
ЦФ
20
Алеша Матко
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
11
Пол Смит
ЦФ
16
Брэд Лайонс
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
23
Брекало
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
4-1-3-1-1
23
Пикок-Фаррел
5
Хьюм
5
Эванс
22
Браун
17
МакНэйр
19
Чарльз
6
Сэйвилл
7
Кеннеди
14
Прайс
7
МакМенамин
9
Чарльз
13
Янжа
3
Балковец
3
Балковец
13
Янжа
17
Млакар
14
Куртич
14
Куртич
17
Млакар
10
Элшник
8
Ловрич
8
Ловрич
10
Элшник
11
Шешко
18
Випотник
18
Випотник
11
Шешко
22
Браун
20
Кэткарт
20
Кэткарт
22
Браун
14
Прайс
16
Маккэнн
16
Маккэнн
14
Прайс
Кэткарт
11
Смит
11
Смит
Кэткарт
9
Чарльз
21
Магеннис
21
Магеннис
9
Чарльз
7
Кеннеди
11
Вашингтон
11
Вашингтон
7
Кеннеди
Остались в запасе
Словения
Северная Ирландия
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Жан Целар
ЦФ
20
Алеша Матко
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
11
Жан Целар
ЦФ
20
Алеша Матко
ЦФ
19
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
15
Джордан Джонс
ЛП
20
Броди Спенсер
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
16
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Словения - Северная Ирландия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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