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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Северная Ирландия
Сан-Марино - Северная Ирландия: обзор матча 23 марта 2023
Сан-Марино
23.03.2023, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Северная Ирландия
24'
Д. Чарльз
55'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Северная Ирландия
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Н. Нанни
85'
82'
Замена
И. Прайс
️️️️
К. Браун
73'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Льюис
73'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
М. Баттистини
️️️️
Л. Капиккьони
72'
67'
Замена
К. Макгихан
️️️️
Д. Баллард
67'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Вашингтон
Замена
Д. Эзекиель Ринальди
️️️️
Ф. Берарди
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чарльз
Пас отдал
Д. Льюис
Замена
А. Този
️️️️
М. Палацци
46'
Замена
М. Чеволи
️️️️
Д. Росси
46'
43'
Желтая карточка
К. Браун
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чарльз
Пас отдал
К. Вашингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
13
Роберто Ди Майо
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Джамаль Льюис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Конор Брэдли
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Северная Ирландия
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
5
Трай Хьюм
ПЗ
14
Исаак Прайс
ЦП
14
Шон Госс
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордан Томпсон
ЦП
18
Гэвин Уит
ЦП
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
4-3-3
23
Бенедеттини
6
Росси
4
Фаббри
3
Палацци
21
Баттистини
21
Лаццари
8
Капиккьони
17
Голинуччи
13
Ди Майо
10
Берарди
9
Нанни
3-3-1-2
23
Пикок-Фаррел
22
Браун
17
МакНэйр
4
Баллард
2
Брэдли
19
Чарльз
3
Льюис
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
9
Чарльз
3
Палацци
12
Този
12
Този
3
Палацци
6
Росси
5
Чеволи
5
Чеволи
6
Росси
8
Капиккьони
23
Баттистини
23
Баттистини
8
Капиккьони
10
Берарди
19
Ринальди
19
Ринальди
10
Берарди
9
Нанни
7
Витаиоли
7
Витаиоли
9
Нанни
22
Браун
14
Прайс
14
Прайс
22
Браун
4
Баллард
8
Макгихан
8
Макгихан
4
Баллард
3
Льюис
3
Фергюсон
3
Фергюсон
3
Льюис
6
Сэйвилл
6
Томпсон
6
Томпсон
6
Сэйвилл
11
Вашингтон
21
Магеннис
21
Магеннис
11
Вашингтон
Остались в запасе
Сан-Марино
Северная Ирландия
5
Симоне Франциози
ПЗ
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
14
Шон Госс
ЦП
5
Трай Хьюм
ПЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
5
Симоне Франциози
ПЗ
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Остались в запасе
22
Дэйл Тейлор
ЦФ
14
Шон Госс
ЦП
5
Трай Хьюм
ПЗ
18
Эоин Тоал
ЦЗ
12
Люк Саутвуд
ВР
12
Конор Азар
ВР
18
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Сан-Марино - Северная Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
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