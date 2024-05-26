Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Международный кубок чемпионов 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011