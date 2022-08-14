Маттиа Дестро - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Дестро
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асколи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Дестро
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асколи
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 марта 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|1' -7'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|39'
|21.10.2022
|1' -75'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|1' -70'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|18'
|09.10.2022
|46' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|49'
|01.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|31.08.2022
|83' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)