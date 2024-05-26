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Маттиа Дестро
Статистика
Маттиа Дестро - статистика
Завершил карьеру
20 марта 1991 (35), Асколи
#21 | Нападающий
178 см | 72 кг
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Эмполи
2 : 1
26.05.2024
Рома
1' - 46'
34'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
1 : 1
19.05.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2 : 0
12.05.2024
Эмполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
0 : 0
05.05.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2024
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лечче
1 : 0
13.04.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
3 : 2
06.04.2024
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
2 : 0
01.04.2024
Эмполи
82' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Эмполи
0 : 1
15.03.2024
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
1 : 0
10.03.2024
Эмполи
1' - 76'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
0 : 1
03.03.2024
Кальяри
1' - 58'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
2 : 3
24.02.2024
Эмполи
88' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1 : 1
18.02.2024
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
1 : 3
09.02.2024
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
0 : 0
03.02.2024
Дженоа
71' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
2 : 1
13.01.2024
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
0 : 3
07.01.2024
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
0 : 2
22.12.2023
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1 : 0
16.12.2023
Эмполи
61' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
1 : 1
11.12.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 1
02.12.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 4
26.11.2023
Сассуоло
79' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0 : 1
12.11.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
0 : 2
23.10.2023
Эмполи
66' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 0
06.10.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
3 : 0
01.10.2023
Эмполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 0
27.09.2023
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0 : 1
24.09.2023
Интер
79' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
7 : 0
17.09.2023
Эмполи
1' - 60'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
0 : 2
03.09.2023
Ювентус
72' - 90'
90'
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