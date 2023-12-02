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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Эмполи
Дженоа - Эмполи: обзор матча 02 декабря 2023
Дженоа
02.12.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Эмполи
37'
Р. Малиновский
67'
М. Кансельери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Эмполи
90'
+3
Замена
Л. Мариануччи
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
М. Бадель
90'
+2
Желтая карточка
А. Вольяччо
87'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
С. Сабелли
83'
76'
Замена
Р. Марин
️️️️
Ю. Мале
Замена
S. Fini
️️️️
Р. Малиновский
73'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Й. Васкес
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Кансельери
Пас отдал
В. Коваленко
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Ж. Мессьяс
66'
66'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Д. Мальдини
65'
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Раноккья
Желтая карточка
Р. Малиновский
56'
46'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Я. Фаццини
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Бадель
37'
13'
Желтая карточка
Ф. Раноккья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
(К)
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мартинес
5
Де Винтер
3
Дрэгушин
22
Васкес
38
Вольяччо
20
Сабелли
25
Френдруп
47
Бадель
17
Малиновский
10
Мессьяс
32
Ретеги
4-3-2-1
99
Бериша
18
Берешиньски
44
Исмайли
5
Луперто
13
Кэкачей
10
Фаццини
10
Раноккья
14
Мале
70
Мальдини
28
Камбьяги
9
Капуто
22
Васкес
5
Хапс
5
Хапс
22
Васкес
10
Мессьяс
10
Кутлу
10
Кутлу
10
Мессьяс
17
Малиновский
40
40
17
Малиновский
20
Сабелли
47
Пушкаш
47
Пушкаш
20
Сабелли
9
Капуто
35
Мариануччи
35
Мариануччи
9
Капуто
10
Раноккья
33
Грасси
33
Грасси
10
Раноккья
14
Мале
18
Марин
18
Марин
14
Мале
10
Фаццини
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Фаццини
70
Мальдини
22
Кансельери
22
Кансельери
70
Мальдини
Остались в запасе
Дженоа
Эмполи
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Элия Каприле
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Дженоа - Эмполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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