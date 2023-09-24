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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Интер
Эмполи - Интер: обзор матча 24 сентября 2023
Эмполи
24.09.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Интер
51'
Ф. Димарко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Интер
81'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
81'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Тюрам
Замена
М. Дестро
️️️️
Н. Камбьяги
79'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Л. Мариануччи
79'
72'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Л. Мартинес
71'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
71'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Фраттези
Замена
А. Грасси
️️️️
Ф. Раноккья
69'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Р. Марин
69'
65'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
Ю. Мале
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Димарко
Замена
С. Валюкевич
️️️️
А. Исмайли
51'
Желтая карточка
Д. Пеццелла
33'
26'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
99
Этрит Бериша
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
18
Рэзван Марин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Симоне Бастони
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3-2
99
Бериша
3
Пеццелла
44
Исмайли
5
Луперто
35
Мариануччи
24
Эбуехи
18
Марин
10
Раноккья
14
Мале
28
Камбьяги
8
Бальданци
3-2-3-2
1
Зоммер
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
28
Павар
32
Димарко
16
Фраттези
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
44
Исмайли
6
Валюкевич
6
Валюкевич
44
Исмайли
18
Марин
10
Фаццини
10
Фаццини
18
Марин
10
Раноккья
33
Грасси
33
Грасси
10
Раноккья
35
Мариануччи
22
Кансельери
22
Кансельери
35
Мариануччи
28
Камбьяги
21
Дестро
21
Дестро
28
Камбьяги
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
16
Фраттези
23
Барелла
23
Барелла
16
Фраттези
10
Мартинес
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Мартинес
9
Тюрам
4
Санчес
4
Санчес
9
Тюрам
Остались в запасе
Эмполи
Интер
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
13
Lovro Štubljar
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Симоне Бастони
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Эмполи - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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